Lo paranormal: entre el morbo o lucro y la verdadera investigación

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Óscar Araya / Grupo Hades C.R.

[email protected]

En los últimos años, los fenómenos paranormales dejaron de ser objeto de estudio serio para convertirse en un espectáculo. Hoy abundan páginas, transmisiones en vivo y supuestos “investigadores” que no buscan respuestas, sino “likes”, seguidores y donaciones. Se olvidaron del respeto al tema y de la mínima rigurosidad que cualquier investigación merece.

El morbo vende. El sensacionalismo genera clics. Pero lo que no genera audiencia, al parecer, es la verdad. Por eso vemos cómo una simple mota de polvo iluminada por el flash de una cámara se presenta como “esfera de energía” o “alma errante”. Se suben videos donde una sombra mal grabada, producto de una mala iluminación, se proclama como “prueba irrefutable”. Incluso se viralizan sonidos distorsionados de fondo, interpretados sin base como voces del más allá. Estos ejemplos, lejos de acercarnos a una respuesta, alimentan la desinformación y ridiculizan el campo.

Lo paranormal requiere objetividad. No basta con un celular y una linterna. Se necesitan protocolos claros, controles, registro meticuloso y, sobre todo, disposición a descartar antes que confirmar. El verdadero investigador no se precipita a afirmar, sino que busca explicar. Y si la evidencia no resiste un análisis básico, lo honesto es reconocerlo, no disfrazarlo para obtener reproducciones en redes sociales.

En Costa Rica hemos insistido desde Hades que la credibilidad nace de la transparencia y del respeto por las pruebas. Cuando se inventa o exagera, se traiciona a la gente que genuinamente cree en estos fenómenos, y se construye una burbuja de mentiras que tarde o temprano explota.

La realidad es incómoda: no existen pruebas concluyentes de lo paranormal. Esa ausencia, lejos de desmotivarnos, debería impulsarnos a ser más críticos, más serios y más cuidadosos. La exploración responsable no necesita del circo del morbo. Necesita compromiso con la verdad. Porque solo con disciplina y ética podremos algún día distinguir entre una mota de polvo y un fenómeno que realmente merezca ser llamado inexplicable.