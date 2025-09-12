

Francisco Brenes Herrera

El defensor costarricense Fernán Faerron firmó su finiquito con el Club Sport Herediano y anunció que ahora se concentrará en otros retos personales y profesionales.

El capítulo de Faerron con el Club Sport Herediano llegó a su fin. El cuadro rojiamarillo sorprendió con un comunicado oficial donde explican que ya no estará en las filas del bicampeón nacional.

El zaguero comunicó oficialmente que ha rescindido su contrato con la institución rojiamarilla, luego de solicitar de forma personal la finalización de su vínculo.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al costado”, expresó en sus redes sociales.

Desde el Club Sport Herediano también se reconoció el esfuerzo y la entrega del jugador mientras defendió la camiseta rojiamarilla, deseándole éxitos en los desafíos que le esperan, ya que ha sido uno de los jugadores favoritos de la institución herediana. La salida de Faerron hace recordar que es un jugador con episodios polémicos, tanto dentro como fuera de la cancha. El defensor, aún joven y con proyección, ahora busca un nuevo destino donde continuar su carrera y seguir demostrando su talento en el fútbol nacional o internacional.

Trayectoria de Faerron

Liga Deportiva Alajuelense

Santos de Guápiles

Club Sport Herediano

Vorskla Poltava

HamKam

FC Moravia

Fútbol Consultants