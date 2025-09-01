Un hombre de apellido Bolívar irá a 3 meses a prisión preventiva por ser sospechoso de un violento homicidio.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad el 26 de agosto, mismo día que se dieron los hechos.

Lo que dicen las autoridades

“Los hechos ocurrieron la mañana de esa misma fecha, cuando, en apariencia, el imputado, junto a otro aún no identificado, ingresó a la habitación donde se encontraba la víctima con su pareja, y con una piedra y un cuchillo se cree que se abalanzaron contra ambos.

Producto de las lesiones sufridas por el ofendido, este fue trasladado de emergencia al Hospital San Rafael, en Alajuela, donde falleció minutos después

Tras los hechos, el sospechoso huyó a Panamá, por lo que la Fiscalía y la policía judicial coordinaron con INTERPOL y la Policía de Migración de ambos países, para detenerlo y trasladarlo nuevamente a Alajuela.”, destacó Poder Judicial.

Las autoridades destacan que el caso continúa en investigación.

