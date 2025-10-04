Un hombre perdió la vida la noche del viernes tras un ataque armado en el sector de Paraíso de Santa Cruz, en Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó que la alerta del suceso ingresó a eso de las 9:00 p.m.

En apariencia, la víctima transitaba sobre la vía pública, cuando fue abordado por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta.

En determinado momento disparan en reiteradas ocasiones, para posteriormente huir del lugar.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Gutiérrez de 39 años.

“Este aparentemente presentaba un aproximado de 50 impactos por proyectil de arma de fuego. A raíz de esta situación, los agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo del mismo, el cual es remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia”, destacó OIJ.

El caso se mantiene en investigación.