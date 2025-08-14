Un hombre, aun sin identificar y entre 25 y 30 años, murió la noche de este miércoles, minutos después de las 10:00 p.m, tras un ataque armado en pleno centro de San José.

Según el reporte de la Cruz Roja, la víctima viajaba en el asiento del pasajero de un carro liviano cuando fue baleado en al menos dos ocasiones.

Los paramédicos lo declararon fallecido en el lugar, en Avenida 7, Calle 1 a 100 metros de Racsa.

La escena está bajo custodia de la Fuerza Pública y de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso queda ahora en investigación.