Un hombre murió la noche del jueves luego de ser atacado a golpes en una presunta iglesia en el sector de San Sebastián, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el suceso, destacando que recibieron la alerta a eso de las 9:00 p.m.

En apariencia, por razones que se desconocen, este sujeto se encontraba en el techo de una presunta iglesia acompañado por otro hombre.

En determinado momento caen hacia el interior del inmueble. Es allí cuando varias personas que estaban presentes arremetieron a golpes contra los hombres.

Las autoridades destacaron que uno de los hombres logró huir, mientras que el ahora fallecido fue atacado a golpes por los presentes.

Las autoridades encontraron a este hombre, de apellido Bustillo de 35 años, amarrado de manos y pies.

Además, se presume que también presenta una herida con arma blanca.

Agentes Judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remetido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso no se mantiene investigación para esclarecer los hechos. De momento no hay personas detenidas.