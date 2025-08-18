Edson Picado tras el fallecimiento de José Ricardo Carballo

La repentina partida de José Ricardo Carballo, querido humorista de Pelando el Ojo, dejó un profundo vacío en sus compañeros y en el público que seguía con cariño cada una de sus imitaciones.

En conversación con Diario Extra, su colega de cabina Edson Picado lo recordó con gran afecto y lo describió como “alguien con la mejor actitud para todos y muy talentoso en lo que hacía”.

“Me duele muchísimo, uno nunca está listo para esto y mucho menos cuando se trata de un compañero de trabajo que al final es como parte de la familia”, expresó.

Agregó además que Carballo siempre fue “un gran ser humano” y que tanto él como el resto del equipo lo “llevarán en el corazón siempre”.

Más allá de los micrófonos, José Ricardo era un hombre lleno de energía y pasiones. Amaba la música, tocaba la batería con entusiasmo, disfrutaba del baile en cualquier lugar y solía participar en partidos de fútbol cinco junto a sus amigos. También tenía su propio canal de YouTube, JR Imitaciones, donde compartía videos caracterizando a diversos personajes animados.

Su talento para la imitación comenzó a destacar en el 2019, cuando participó en el recordado programa “La Dulce Vida”. Ese espacio se convirtió en la plataforma que lo catapultó, pues allí desarrolló su habilidad para dar vida a decenas de voces.

Con el paso del tiempo, su repertorio conquistó al público y llamó la atención de Norval Calvo, director de Pelando el Ojo. En octubre de 2023 se integró oficialmente al equipo, donde se ganó rápidamente el cariño de la audiencia con sus interpretaciones de reconocidos personajes políticos y figuras de la farándula nacional.

Carballo no solo brilló en la radio. También era periodista, escritor y redactor, facetas que evidenciaban la versatilidad de un hombre entregado a la comunicación y al arte.

Según confirmaron el OIJ y la Cruz Roja, el fatal accidente ocurrió a la 1:18 de la madrugada en La Garita de Alajuela, sobre la carretera Bernardo Soto, a la altura de Manolos. José Ricardo viajaba en uno de los vehículos involucrados y falleció en el lugar, a sus 42 años. Su partida deja un inmenso dolor entre familiares, amigos, compañeros y un público que lo recordará siempre por su chispa, su voz inconfundible y su autenticidad frente al micrófono.