Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el sector Los Chiles, Alajuela.

Los detalles de los hechos fueron brindados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes destacan que recibieron la alerta a las 8:00 p.m.

Las autoridades mencionan que en apariencia el ofendido se encontraba dentro de su vivienda, cuando en apariencia una persona lo llamó.

La víctima sale de la vivienda y sin mediar palabra alguna es atacado con múltiples disparos.

El ahora fallecido, identificado de apellido Miranda, fue impactado en al menos 3 ocasiones.

Posterior a esto, el sospechoso presuntamente huye en una motocicleta en compañía de otro sujeto y el ofendido fallece en el lugar.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial.

El caso está en investigación.