Lo llaman, sale de su casa y le disparan: Joven lucha por su vida

Un joven de 18 años resultó herido de bala la madrugada de este miércoles luego de ser atacado frente a su vivienda en Alajuelita, San José.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de la 1:25 a.m., cuando el ofendido, de apellido Mendoza, se encontraba dentro de su casa.

“Se encontraba dentro de su vivienda, supuestamente hasta esta llegan dos hombres, los cuales lo llaman para que el mismo salga, este sale y sin mediar palabra alguna, estos sujetos le habrían disparado en dos ocasiones en su rodilla y glúteo derecho“, explicó el OIJ.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde permanece internado mientras recibe atención médica.

Por el momento, las autoridades no han informado el motivo de la agresión ni la identidad de los responsables.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ, que realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los sospechosos.