Lo llaman, sale de su casa y le disparan: hombre lucha por su vida

Un hombre de apellido Ruiz, de nacionalidad nicaragüense, resultó gravemente herido luego de recibir varios impactos de bala cuando salió de su casa tras escuchar que alguien lo llamaba desde el exterior, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. de este miércoles en el sector de Corralillo, en Filadelfia de Carrillo, Guanacaste.

Según la versión preliminar del OIJ, el ofendido se encontraba dentro de su casa de habitación cuando, aparentemente, escuchó que lo llamaban. Al salir, un sujeto presuntamente le disparó en varias ocasiones y luego huyó del lugar.

Ruiz sufrió cuatro heridas por proyectil de arma de fuego: una en el tórax, otra en la clavícula y dos más en la mano izquierda. Inicialmente fue trasladado a la Clínica de Filadelfia y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido al Hospital de Liberia.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Santa Cruz continúan con las diligencias para esclarecer el ataque, determinar el motivo del hecho y ubicar a la persona responsable.