Lo llaman para que salga y lo asesinan a balazos en patio de casa 

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un hombre falleció tras recibir varios disparos en el pecho la noche del sábado, en el barrio El Cenizaro, en Batán de Limón.

De acuerdo con la información preliminar, oficiales de la Fuerza Pública y personal de la Cruz Roja Costarricense se presentaron en el sitio para atender la emergencia. Sin embargo, tras valorarlo, los paramédicos lo declararon fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Naun Mora.

Según versiones preliminares, el hombre habría recibido una llamada telefónica y salido de su vivienda. Al llegar a otra casa, en un sitio que presuntamente estaba oscuro y con fuertes lluvias, habría sido interceptado en el patio y atacado a balazos.

La Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

Con información del corresponsal Naun Mora.