El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de un hombre vinculado como sospechoso en un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 31 de mayo en el sector de El Civil, en Reventazón de Siquirres, Limón.

Según la investigación, la víctima, de apellido Solano y 33 años, fue interceptada en vía pública por tres sujetos en motocicleta; uno de ellos le disparó en ambas piernas sin mediar palabra.

Este viernes a las 6 de la mañana, agentes judiciales allanaron una vivienda en El Civil, donde se detuvo a un hombre de apellido Esquivel, de 32 años, quien figura como uno de los presuntos implicados.

Durante la diligencia también se decomisaron teléfonos celulares y otros elementos de interés para el caso. El detenido será presentado al Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Las autoridades divulgaron además la fotografía de otro individuo requerido tentativa de homicidio y solicitaron a la población colaborar con cualquier información a través de la línea confidencial 800-8000645, con el fin de avanzar en el esclarecimiento del hecho.