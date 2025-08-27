Una persona extranjera habría ingresado a un supermercado portando un arma de fuego para aparentemente asaltar el lugar, generando alarma en la comunidad de El Bambú, en Filadelfia de Guanacaste.

Oficiales de Fuerza Pública fueron alertados y tras una persecución que se extendió por unos cañales de la zona, lograron la captura del sospechoso, evitando que escapara tras el supuesto robo.

Tras la detención, el individuo de nacionalidad venezolana fue puesto bajo custodia y trasladado a las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial, tras ser grabado en una cámara de vigilancia.

Los vecinos destacaron la oportuna labor de la Fuerza Pública para poder atrapar a esta persona tras causar temor en la dependiente del negocio.