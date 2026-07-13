“Lo botó”: video capta momentos de tensión en Limón tras lluvias

Los fuertes vientos y las lluvias golpean a la provincia de Limón, este lunes, al punto de derribar árboles en varios sectores de la provincia.

Vecinos de la zona registraron en video los aguaceros presentados durante la mañana de hoy, así como las ráfagas.

En el sector de Cahuita se ve cómo un árbol de una altura importante fue derribado por el viento. Afortunadamente, no había personas cercanas que se vieran afectadas.

Otro video registra los fuertes vientos en el parque central de Limón, lo que obligó a las personas a alejarse del lugar por el temor a la caída de árboles o ramas.

Las afectaciones se presentaron también en carretera, ya que las ramas de varios árboles, así como la tierra bloqueó uno de los carriles.

La afectación también se generó en el Parque Central de Limón, donde las personas que se encontraban allí tuvieron que buscar refugio para evitar cualquier situación que pusiera en riesgo su integridad.

Esta provincia se vio afectada la semana pasada por fuertes lluvias que generaron inundaciones en prácticamente toda la provincia.

Colaboró el corresponsal Manuel Zamora.