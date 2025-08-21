Intentar evitar un asalto al camión camaronero le costó la vida a uno de sus ocupantes y dejó al conductor en estado crítico, internado en un centro médico.

Según trascendió, el vehículo se encontraba cerca del puente sobre el río Morote, en Nandayure, cuando dos sujetos que viajaban en un automóvil lo interceptaron.

Al parecer, los agresores dispararon contra el camión con la intención de asaltarlo. El conductor intentó repeler el ataque, lo que provocó que los sospechosos abrieran fuego en múltiples ocasiones.

Como resultado, el acompañante, identificado con los apellidos Martínez Cruz, falleció dentro del camión tras recibir al menos dos disparos en la cabeza.

Por su parte, el conductor, de apellidos Arrieta Ávila, recibió hasta seis impactos de bala en distintas partes del cuerpo, pero logró sobrevivir y fue trasladado al hospital de Nicoya.

Diario Extra conoció que el conductor logró comunicarse con el dueño de la empresa para alertar sobre el ataque, aunque el empresario no logró comprender lo que intentaba decirle. Ante la confusión, un trabajador salió a buscarlos creyendo que se trataba de un accidente, y se encontró con la escena: el acompañante sin vida y el conductor gravemente herido. De forma extraoficial, se supo que los atacantes portaban dinero en efectivo.