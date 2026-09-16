Lo asesinan a balazos a plena luz del día en parada de taxistas informales

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Un hombre murió tras ser atacado a balazos la mañana de este miércoles, en Limón, en las cercanías de la entrada al barrio La Colina, a un costado de la Ruta 32.
El reporte de la Cruz Roja ingresó a las 9:34 a. m. y alertaba sobre un hombre adulto con múltiples impactos de arma de fuego. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos de vida.
De manera preliminar, se indicó que el hecho ocurrió en un sector donde aparentemente suelen permanecer taxistas informales a la espera de clientes. La víctima habría sido atacada debajo de un árbol.
El lugar fue acordonado mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para recopilar evidencia y determinar cómo ocurrió el ataque.
Por el momento, se desconocen las causas que motivaron el homicidio, así como la identidad de la persona o personas responsables. El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.
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Con información del corresponsal Raúl Cascante.