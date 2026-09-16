Lo asesinan a balazos a plena luz del día en parada de taxistas informales

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un hombre murió tras ser atacado a balazos la mañana de este miércoles, en Limón, en las cercanías de la entrada al barrio La Colina, a un costado de la Ruta 32.

Homicidio en Limón.

El reporte de la Cruz Roja ingresó a las 9:34 a. m. y alertaba sobre un hombre adulto con múltiples impactos de arma de fuego. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima no presentaba signos de vida.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

De manera preliminar, se indicó que el hecho ocurrió en un sector donde aparentemente suelen permanecer taxistas informales a la espera de clientes. La víctima habría sido atacada debajo de un árbol.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

El lugar fue acordonado mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para recopilar evidencia y determinar cómo ocurrió el ataque.

Homicidio en Limón.

Por el momento, se desconocen las causas que motivaron el homicidio, así como la identidad de la persona o personas responsables. El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

Noticia en desarrollo.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.