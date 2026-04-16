Lo asesina, le roba la moto y escapa: Con este video lo buscan

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un sujeto vinculado con un homicidio ocurrido en Curridabat.

El caso se remonta al 4 de enero de 2026, a las 12:54 a.m., cuando un hombre de apellido Chacón fue asesinado, en apariencia, por asfixia.

Según la investigación, el sospechoso llegó al lugar, cometió el crimen y posteriormente sustrajo pertenencias de la víctima, incluida su motocicleta, en la cual huyó del sitio.

El video divulgado por las autoridades muestra el momento en que el sujeto arriba y luego escapa, lo que se ha convertido en una pieza clave para su identificación.

El sospechoso es descrito como un hombre de contextura delgada, que vestía pantalón negro, suéter negro con una línea blanca en la parte baja, tenis negros y gorra negra.

La motocicleta robada es una Yamaha color plateado, placa 815080.

Las autoridades piden que cualquier información sea comunicada de forma confidencial al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.

El caso se mantiene en investigación.