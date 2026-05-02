El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las lluvias y tormentas eléctricas continuarán durante las primeras horas de la noche, principalmente en sectores del Pacífico Central, Pacífico Norte, península de Nicoya y alrededores del golfo de Nicoya.

Según el reporte del IMN, el país mantiene “un alto contenido de humedad en el ambiente e inestabilidad atmosférica”, condiciones que han favorecido el desarrollo de tormentas eléctricas en varios puntos del territorio nacional.

La institución indicó que las lluvias más intensas se concentrarían en el Pacífico Central y en los alrededores de la península de Nicoya y el golfo de Nicoya. Para el Pacífico Central y Norte se prevén aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, con intensidad entre moderada y muy fuerte.

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En el Valle Central, el IMN prevé que las lluvias disminuyan progresivamente durante las primeras horas de la noche, mientras que en el Caribe y la Zona Norte podrían bajar de intensidad durante la tarde, aunque no se descarta un repunte durante la noche.

“Se recomienda precaución ante lluvias de fuerte intensidad en cortos periodos de tiempo, especialmente en zonas urbanas”, señaló el IMN.

Además, el IMN advirtió que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, las cuales alcanzarían hasta 80 kilómetros por hora en casos aislados, por lo que recomendó tomar medidas de precaución.