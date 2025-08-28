Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este jueves ocasionaron el desbordamiento de quebradas y ríos en el sector de Cutris en San Carlos, dejando a varias comunidades incomunicadas y con viviendas afectadas en la Zona Norte.

Video: cortesía de la corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con reportes locales, la ruta 227 entre Buenos Aires de Pocosol y Coopevega de Cutris se encuentra con pasos cerrados en distintos tramos, principalmente hacia San Joaquín de Cutris, donde la iglesia y varias casas resultaron anegadas.

Video: cortesía de la corresponsal Mariluz Rojas.

En la comunidad de Coopevega también se reporta que no hay paso vehicular debido al nivel del agua.

Entre los afluentes que se salieron de cauce figura el río Infiernillo, que arrastró agua y sedimentos hacia sectores poblados.

Video: cortesía de la corresponsal Mariluz Rojas.

Otras comunidades afectadas

La Cruz Roja Costarricense informó que, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se han atendido diferentes situaciones en comunidades de la Zona Norte.

Inundaciones en la Zona Norte. Foto: Cruz Roja.

Comunidades con reporte de incidentes:

Pital: Barrio Las Granjas, Barrio La Trinchera, Veracruz (sector del cementerio), Veracruz (sector de Barrio La Manguita).

Guatuso: Barrio San Juan.

Santa Rosa de Pocosol: Barrio Laurel Galán.



Inundaciones en la Zona Norte. Foto: Cruz Roja.

Comunidades con personas evacuadas:

En Pital, sector de Veracruz, se trasladaron 28 menores de edad, 8 adultos mayores y 16 personas adultas hacia el Salón Comunal de Pital.

La institución detalló además que en La Virgen de Sarapiquí se mantiene un reporte de posible riesgo de deslizamiento en un talud cercano a viviendas.

Autoridades se encuentran en el lugar valorando la situación y brindando recomendaciones preventivas.

La Cruz Roja Costarricense continuará desplegada en los diferentes puntos afectados, en coordinación con los Comités Municipales de Emergencia.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.