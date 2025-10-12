El país continúa bajo la influencia de un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical sobre Centroamérica, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Pronóstico del día:
Durante la madrugada y la mañana de este domingo se registraron lluvias en el Pacífico y el Valle Central, con mayor persistencia en el Pacífico Norte.
Para el resto de la mañana se prevé cielo nublado, con lluvias débiles y lloviznas en sectores del Pacífico y el Valle Central. Sin embargo, en el Pacífico Norte podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes.
En horas de la tarde y noche se mantendrán condiciones lluviosas en el Pacífico y el Valle Central, mientras que en el Caribe y la Zona Norte se anticipan aguaceros localizados de fuerte intensidad.
Además, podrían presentarse bancos de neblina ocasionales en el Área Metropolitana y zonas montañosas.
Advertencia:
El IMN advirtió que los niveles de saturación del suelo permanecen elevados en la Península de Nicoya, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Central y Sur, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, inundaciones repentinas y desbordamiento de ríos y quebradas.
Asimismo, recomienda precaución en zonas urbanas por posible colapso de alcantarillas, y advierte sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h en casos aislados.
Ante tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugio en sitios seguros y evitar permanecer bajo árboles o cerca de tendidos eléctricos.