El país continúa bajo la influencia de un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical sobre Centroamérica, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Issac Villalta.

Pronóstico del día:

Durante la madrugada y la mañana de este domingo se registraron lluvias en el Pacífico y el Valle Central, con mayor persistencia en el Pacífico Norte.

Para el resto de la mañana se prevé cielo nublado, con lluvias débiles y lloviznas en sectores del Pacífico y el Valle Central. Sin embargo, en el Pacífico Norte podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes.

En horas de la tarde y noche se mantendrán condiciones lluviosas en el Pacífico y el Valle Central, mientras que en el Caribe y la Zona Norte se anticipan aguaceros localizados de fuerte intensidad.

Además, podrían presentarse bancos de neblina ocasionales en el Área Metropolitana y zonas montañosas.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Mauricio Aguilar

Advertencia:

El IMN advirtió que los niveles de saturación del suelo permanecen elevados en la Península de Nicoya, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Central y Sur, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos, inundaciones repentinas y desbordamiento de ríos y quebradas.

Asimismo, recomienda precaución en zonas urbanas por posible colapso de alcantarillas, y advierte sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h en casos aislados.

Ante tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugio en sitios seguros y evitar permanecer bajo árboles o cerca de tendidos eléctricos.