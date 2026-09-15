Lluvias obligan a modificar desfiles en San Carlos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las intensas lluvias que se han registrado durante toda la madrugada y la mañana de este martes en diferentes sectores de San Carlos obligaron a modificar los actos conmemorativos del Día de la Independencia.

Debido a las condiciones del tiempo, algunos desfiles estudiantiles tuvieron que ser suspendidos, mientras que en comunidades como Pital y Venecia los actos fueron trasladados a los gimnasios, con el objetivo de que estudiantes, docentes y familias pudieran participar y resguardarse de la lluvia.

CINDEA, Venecia, San Carlos. Foto: Corresponsal

Sin embargo, en otros sectores los estudiantes decidieron mantener la celebración pese al aguacero.

Celebraciones del 15 de septiembre se trasladaron a algunos gimnasios de las instituciones, debido a las lluvias en el sector de San Carlos. Foto: Corresponsal.

Foto: Corresponsal

En lugares como La Fortuna y Ciudad Quesada, los jóvenes salieron a las calles y realizaron los desfiles bajo la lluvia, demostrando su entusiasmo por conmemorar los 205 años de la Independencia de Costa Rica.

Vídeo: Corresponsal

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.