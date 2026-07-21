Lluvias obligan a abrir albergues por riesgo de inundaciones

Las intensas lluvias provocaron inundaciones, crecida de ríos y evacuaciones preventivas en varias comunidades del Caribe y la Zona Norte del país, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el aumento de las precipitaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las lluvias se presentaron prácticamente en todo el territorio nacional, con mayor intensidad en el Pacífico Central y la Región Caribe.

En Sarapiquí se reportó el incremento en el caudal de los ríos Tigre, Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio, lo que ocasionó el anegamiento de viviendas.

Como consecuencia, fue necesario habilitar un albergue en El Tigre de Sarapiquí para atender a 25 persona. Además, el Comité Municipal de Emergencias continúa realizando valoraciones y evacuaciones en comunidades como Oropel, Pangola y Los Carretones, por lo que no se descarta la apertura de nuevos albergues. Las autoridades también informaron que las principales afectaciones se concentran en barrios de Horquetas, Puerto Viejo, Cureña y Llanuras de Gaspar. La Cruz Roja y la Comisión Municipal de Emergencias mantienen operativos para trasladar a familias que habitan en zonas de riesgo.

En Guácimo, el desbordamiento del río Parismina generó problemas en las comunidades de Escocia, Río Jiménez, Los Geranios y La Selva, donde se realizan inspecciones para determinar el impacto y, de ser necesario, ordenar evacuaciones preventivas.

La CNE informó además que la Ruta 32 continúa cerrada, mientras que la Ruta 10 ya fue habilitada tras concluir la limpieza de material que cayó sobre la vía por un deslizamiento. Asimismo, el paso por la Ruta 4 permanece completamente interrumpido en la recta de El Tigre debido a la acumulación de agua sobre la carretera.

Las autoridades indicaron a la población mantenerse alerta ante el aumento en el caudal de los ríos, evitar cruzar zonas inundadas y reportar cualquier emergencia a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Peligro no termina

La CNE tomó la decisión de declarar alerta amarilla para la Zona Norte, para la vertiente del Caribe y para el cantón de Turrialba debido a las fuertes lluvias y a los vientos que se esperan para hoy y mañana durante el paso de la onda tropical #24 y por la influencia de la zona de convergencia intertropical.

“Los comités municipales de emergencia han trabajado de forma ininterrumpida para atender a las familias afectadas. Actualmente, hay 220 personas en 5 albergues, tras ser evacuados de manera preventiva de comunidades como Naranjal 1, Álamo, Oropel, Carretones y El Tigre”, explicó el presidente de la CNE, Alejandro Picado Eduarte.

Además, se continúa evacuando familias de Los Ángeles de Nogal y Pénjamo, por lo que la cantidad de personas en albergues podría aumentar durante las próximas horas.

En el cantón de Guácimo también se registran algunas complicaciones. Hay inundaciones en varias comunidades, un deslizamiento que compromete el puente de Guácimo y un paso interrumpido en el sector de La Perla. Por esta razón se habilita un albergue temporal en Santa Rosa.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las condiciones podrían intensificarse.

Lo anterior, sumado a la saturación de los suelos y al alto nivel de los ríos, aumenta el riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos.