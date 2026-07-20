Lluvias obligan a abrir albergue y generan inundaciones

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes provocaron inundaciones, crecida de ríos y evacuaciones preventivas en varias comunidades del Caribe y la Zona Norte del país, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el aumento de las precipitaciones.

Inundaciones en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las lluvias se presentaron prácticamente en todo el territorio nacional, con mayor intensidad en el Pacífico Central y la Región Caribe.

Inundaciones en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

En Sarapiquí se reportó el incremento en el caudal de los ríos Tigre, Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio, lo que ocasionó el anegamiento de viviendas.

Inundaciones en Sarapiquí. Video: Alfie Gatgens.

Como consecuencia, fue necesario habilitar un albergue en El Tigre de Sarapiquí para atender a 25 personas afectadas. Además, el Comité Municipal de Emergencias continúa realizando valoraciones y evacuaciones en comunidades como Oropel, Pangola y Los Carretones, por lo que no se descarta la apertura de nuevos albergues.

Inundaciones en Sarapiquí. Video: Alfie Gatgens.

Las autoridades también informaron que las principales afectaciones se concentran en barrios de Horquetas, Puerto Viejo, Cureña y Llanuras de Gaspar. La Cruz Roja y la Comisión Municipal de Emergencias mantienen operativos para trasladar a familias que habitan en zonas de riesgo.

Inundaciones en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

En Guácimo, el desbordamiento del río Parismina generó afectaciones en las comunidades de Escocia, Río Jiménez, Los Geranios y La Selva, donde se realizan inspecciones para determinar el impacto y, de ser necesario, ordenar evacuaciones preventivas.

Inundaciones en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

La CNE informó además que la Ruta 32 continúa cerrada, mientras que la Ruta 10 ya fue habilitada tras concluir la limpieza de material que cayó sobre la vía por un deslizamiento. Asimismo, el paso por la Ruta 4 permanece completamente interrumpido en la recta de El Tigre debido a la acumulación de agua sobre la carretera.

Inundaciones en Limón. Foto: corresponsal de la zona.

Las autoridades indicaron a la población mantenerse alerta ante el aumento en el caudal de los ríos, evitar cruzar zonas inundadas y reportar cualquier emergencia a través del sistema 9-1-1.