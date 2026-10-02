Lluvias en el Caribe se duplicaron durante setiembre

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Setiembre de 2026 estuvo marcado por contrastes en el comportamiento climático en el país, caracterizado por un severo superávit de precipitaciones en el Caribe y la Zona Norte, frente a un notorio déficit en las regiones del Pacífico y el Valle Central.

Según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el exceso de lluvias en la Zona Norte y el Caribe llegó a duplicar en puntos específicos los promedios históricos mensuales.

“Hablando un poco del excedente de precipitación registrado hacia la zona norte y también en la región Caribe, pues duplicaron el promedio mensual para un mes de septiembre. Estos acumulados máximos alcanzaron entre los 600 L/m² (litros por metro cuadrado) hasta 950 L/m²”, señaló Rebeca Morera, meteoróloga del IMN.

En contraparte, las regiones del Pacífico experimentaron una disminución de las lluvias que osciló entre un 20% y hasta un 50% menos del promedio de precipitaciones habituales de la época.

La escasez de lluvia fue aún más drástica en el Pacífico Norte, donde la reducción de las precipitaciones alcanzó cifras de entre el 60% y el 80%.

“Si bien el patrón de lluvias en estos sectores fue de forma regular irregular, no se presenciaron eventos sumamente fuertes o días consecutivos donde las lluvias fueran muy significativas para lograr alcanzar estas medias climatológicas que se generan en un mes de septiembre considerado uno de los más lluviosos del año”, afirmó Morera.

¿Qué nos espera para octubre?

De acuerdo con los expertos meteorológicos, Costa Rica continuará bajo el patrón de lluvias regular de la época, con mayor afectación en las regiones del Pacífico y el Valle Central.

Mientras tanto, en las regiones del Caribe y la Zona Norte, las lluvias para este mes tienen un comportamiento menor que en otras épocas del año y se estima que las precipitaciones se registren bajo un patrón normal.