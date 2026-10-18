Lluvias dejan 76 incidentes en el GAM

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias presenciadas este domingo dejaron un total de 76 incidentes, hasta esta hora, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Entre los cantones más afectados están San Pablo y San Rafael de Heredia, seguidos de Escazú y Santo Domingo, donde se reportó un importante aumento en los caudales de los ríos y problemas en el alcantarillado.

Otros de los reportes realizados fueron deslizamientos y terrenos socavados que comprometen viviendas. Principalmente en San Pablo de Heredia, donde un deslizamiento afectó una casa.

Además, en el incidente reportado en San Rafael de Heredia, sobre el puente Bermúdez, donde un motociclista fue arrastrado por la corriente, la Cruz Roja informa que se logró ubicar y valorar a una persona adulta. La cual se encuentra en condición estable y no requirió traslado al centro médico.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la noche se esperan más lluvias, por lo que la CNE hace un llamado a la población y recomienda:

Mantenerse atento a las condiciones del tiempo y a los canales oficiales de información.

No pasar por ríos, quebradas o calles inundadas.

Si observa deslizamientos, grietas o terrenos que se están derrumbando, alejarse del sitio y buscar un lugar seguro.

Realizar cualquier reporte de emergencia al 9-1-1.

Inundaciones en Heredia. Foto: Mauricio Aguilar.