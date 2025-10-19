Lluvias dejan 56 incidentes y habilitan albergues en varias provincias

Durante la tarde y noche de este sábado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) atendió 56 incidentes provocados por las constantes lluvias en 19 cantones del país, con mayores afectaciones en Cartago, Upala y San Ramón.

Zonas afectadas

En San Ramón, el desbordamiento del río La Esperanza anegó viviendas en San Rafael, San Juan y Alfaro.

En Upala, las lluvias inundaron caminos, fincas y casas en Brasilia, Las Américas, El Paraíso, Birmania, Yolillal, Armenias y Cuatro Bocas.

En Cartago, Oreamuno, La Unión, El Guarco y la zona de Los Santos se registraron fuertes precipitaciones. En el cantón central, se afectaron viviendas en la Calle La Marta; en Ochomogo, varias casas quedaron destechadas y problemas de alcantarillado interrumpieron la ruta nacional N°2.

En La Unión, tres viviendas en San Rafael, cerca del túnel, resultaron afectadas, y maquinaria municipal trabaja en la rehabilitación de la vía.

Habilitación de albergues

Para atender a los afectados, la CNE mantiene habilitados 3 albergues temporales con 31 personas: el Salón Comunal de Sardinal, el Salón Comunal de Filadelfia en Carrillo y el Salón Comunal La Palmita en Naranjo, donde se trasladaron 6 personas tras un deslizamiento que dañó dos viviendas en Cirri Sur.

Este domingo, maquinaria del MOPT y de municipalidades interviene en rutas cantonales y nacionales para retirar escombros.