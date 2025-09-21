Entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo, se presentaron 28 incidentes por inundación, principalmente en Guatuso, y en otros 11 cantones del país, según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

En Guatuso, la afectación se originó por el desbordamiento del río La Muerte, el cual provocó inundaciones en las comunidades de San Juan y San Rafael, con afectación en caminos y viviendas.

No fue necesaria la apertura de albergues en ninguna parte del territorio nacional, indicó la CNE.

Para este domingo, se espera el tránsito de la Onda Tropical #31 durante la tarde y la noche, junto a una vaguada en altura y a una Zona de Convergencia Intertropical activa, lo que podrían favorecer lluvias intensas en el transcurso de la tarde y noche, según informa el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Así mismo, CNE mantiene la Alerta Amarilla para todo el territorio nacional.