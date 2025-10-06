Las fuertes y constantes lluvias que se acumularon durante este fin de semana hicieron colapsar varias de las rutas nacionales más importantes a raíz de la caída de materiales, el rompimiento del asfaltado y la inundación de las vías. Unas de las principales afectadas, según reportó el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), fue la Interamericana Sur, es decir, la ruta 2; específicamente en el sector del Cerro de la Muerte, donde la caída de material obligó a generar cierres parciales.

Según la cartera, la suspensión del paso se dio “por fuertes lluvias y deslizamientos”, por lo que recomendaron a los usuarios a utilizar la Costanera Sur como ruta alternativa.

En cuanto a la Interamericana Norte, en la ruta 1, también hubo una importante caída de material y de la carretera que obligó al cierre total de la ruta; tal y como habría ocurrido en setiembre del 2022, cuando un autobús cayó de la vía.

“Hoy ingresará la maquinaria para hincar pilotes y empezar a construir un puente modular que servirá como paso temporal para los usuarios. Esto estará listo en alrededor de 30 días mientras se empieza a construir la solución definitiva. Importante mencionar a los usuarios, manejen con precaución”, relató Efraím Zeledón, jerarca del MOPT.