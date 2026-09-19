Lluvia y ambiente frío: Así está “La Cueva” para Clásico Provincial

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El estadio Ricardo Saprissa luce con poca presencia de aficionados para el juego entre los morados y el Club Sport Herediano.

“La Cueva” será la sede del partido más atractivo de la fecha 9 del Torneo de Apertura 2026, sin embargo, la lluvia ha alejado al público, al menos de forma momentánea.

En los alrededores se encuentran algunas personas con capas esperando la cercanía al inicio del partido, mientras que los vendedores de capas, así como de comidas esperan a algunos clientes.

Tibaseños y florenses están obligados a ganar. Los dirigidos por Hernan Medford vienen de 2 derrotas consecutivas, así como de la eliminación de la Copa Centroamericana, mientras que el Team sólo ha cosechado 1 triunfo en los últimos 6 partidos.