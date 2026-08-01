Lluvia no detiene fe de los romeros

Desde tempranas horas de la madrugada llueve en la provincia de Cartago de manera intermitente, sin embargo, eso no ha detenido la llegada de romeros a la Basílica de Cartago.

Una larga fila de personas desde la plaza hasta el ingreso del templo se registra este sábado por la mañana, con la intención de presentarse ante la imagen de la Virgen de Los Ángeles.

Romería 1° Agosto – Fotografía Sergio Espinoza

A las 10:00 a.m. se realizará una misa donde colocarán los vestidos tradicionales a la imagen de La Negrita.

Miles de personas llegan hasta el templo con sombrillas y capas, mojados por la lluvia que se hace presente por minutos en la Vieja Metrópoli.

Romería 1° Agosto – Fotografía Sergio Espinoza

Por otra parte, a pesar del frío, decenas de personas ya esperan el inicio de la misa, donde se colocarán las vestimentas a la imagen.