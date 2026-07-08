Los amantes de la astronomía tendrán una cita con el cielo durante las próximas semanas. A partir del 12 de julio comenzará la lluvia de meteoros delta Acuáridas, uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la temporada.

De acuerdo con la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología (Cientec), el evento se extenderá hasta el 23 de agosto, aunque su mayor intensidad se registrará entre la noche del 30 y 31 de julio, cuando será posible observar la mayor cantidad de meteoros.

Vea toda la información completa aquí: https://www.cientec.or.cr/articulos/julio-2026-datos-astronomicos

Según la organización, en condiciones ideales de cielos despejados y con poca contaminación lumínica podrían verse entre 20 y 25 meteoros por hora. No obstante, este año la observación podría verse afectada por la luminosidad de la Luna, ya que el pico ocurrirá apenas dos días después de la luna llena.

Pese a ello, la NASA indicó que quienes se encuentren en sitios con cielos oscuros durante la madrugada aún tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo si las condiciones climáticas lo permiten.

El astrofísico costarricense Homer Dávila recordó que factores como la nubosidad y la humedad pueden dificultar la observación de este tipo de fenómenos. Sin embargo, señaló que algunos de los mejores lugares del país para apreciar la lluvia de meteoros son el volcán Irazú, cerro Chirripó, cerro de la Muerte, parque nacional Santa Rosa y Puriscal.

Las delta Acuáridas se producen cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas dejadas por un cometa durante su recorrido alrededor del Sol. Su nombre se debe a que los meteoros parecen originarse cerca de la estrella Delta, de la constelación de Acuario.