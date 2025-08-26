En las últimas semanas, la caída de granizos en el país se ha vuelto recurrente, por lo que conducir bajo este fenómeno es peligroso, debido a que reduce la visibilidad, la carretera se pone resbalosa y los fragmentos de hielo pueden dañar el parabrisas e incluso afectar el control del vehículo.

Debido a esto, expertos técnicos de Autopits ofrecen recomendaciones en caso de que sea sorprendido por una situación como esta.

Entre ellas están:

Mantener la calma.

Buscar de inmediato un lugar seguro, de preferencia, que esté cubierto: una cochera, un garaje bajo techo, una gasolinera, un puente.

Reducir la velocidad.

Encender las luces bajas o de niebla. No se aconseja poner las altas, ya que pueden reflejar en el granizo y afectar más aún la visibilidad.

Mantener una distancia prudencial respecto a otros conductores.

Para resguardar el parabrisas puede ponerle algún tipo de cubierta, incluso las alfombras o tapetes, para intentar protegerlo lo más posible.



“En una lluvia de granizo caen fragmentos de diferentes tamaños y con variada intensidad, lo que puede provocar daños al vehículo o incluso que la persona que maneja pierda el control. De ahí que sea muy importante que ante un fenómeno así, los conductores mantengan la calma, busquen un espacio seguro y se detengan”, comentó Mauricio Aguilar, experto técnico de Autopits.

