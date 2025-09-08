Un violento hecho tuvo lugar la noche del domingo en el sector de Urbanización Santa Fe en Ciruelas de Alajuela.

Así lo reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este lunes, en donde destacan que recibieron la alerta a las 11:53 p.m.

En apariencia, múltiples personas se encontraban en el interior de una vivienda, cuando 2 sujetos en motocicleta pasaron por el sector.

Por razones que aún se desconocen, estos sujetos habrían disparado contra el inmueble en reiteradas ocasiones.

El violento hecho dejó un saldo de un muerto y 4 personas heridas:

Hombre de apellido Díaz de 25 años (fallecido en el Hospital San Rafael en Alajuela).

Hombre de apellido Jiménez de 27 años (Herido).

Hombre de apellido Palacios de 27 años (Herido).

Mujer de apellido Guevara de 20 años (Herida).

Hombre menor de 16 años (Herido).

Según destacan las autoridades, todos los afectados fueron trasladados a centro médico.

Los sospechosos del caso se dieron a la fuga.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.