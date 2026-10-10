Lluvia de balas contra casa deja herida a pareja de jóvenes

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Una pareja resultó herida por proyectil de arma de fuego la madrugada de este sábado tras ser víctima de una balacera dirigida contra su casa de habitación, en el sector de barrio Fátima de Quepos.

Los heridos fueron identificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como una mujer de apellido Ávila, de 20 años, y un joven de apellido Suárez, de 21 años.

De acuerdo con el reporte preliminar de la policía judicial, los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 a. m., cuando las víctimas se encontraban en el interior de su vivienda. En determinado momento, una motocicleta pasó frente a la propiedad y, desde el vehículo en movimiento, sospechosos abrieron fuego en múltiples ocasiones hacia la estructura.

Producto de la ráfaga de disparos, la mujer de 20 años sufrió varias heridas en distintas partes del cuerpo, mientras que el joven presentó una herida tangencial en la cabeza. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia a un centro médico de la localidad para su atención inmediata.

Agentes del OIJ de Quepos se desplazaron al sitio para realizar la inspección ocular correspondiente y la recolección de los indicios balísticos percutidos, los cuales fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.