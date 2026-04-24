Lluvia de balas: Así está escena de doble homicidio en Esparza

Las fotografías captadas en la escena del ataque armado ocurrido en Esparza de Puntarenas evidencian la magnitud de la violencia que hubo la mañana de este viernes, donde murieron un hombre adulto y un niño.

En las imágenes se observa a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajando en el sitio, resguardando el área y recolectando evidencias clave para la investigación.

Doble homicidio en Esparza

Doble homicidio en Esparza

Uno de los elementos que más llama la atención es la gran cantidad de marcadores colocados en la escena, los cuales señalan indicios balísticos.

Estas señales apuntan a que se habrían realizado múltiples detonaciones de arma de fuego durante el ataque.

Doble homicidio en Esparza

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La distribución de los indicios sugiere un evento de alta violencia, lo que ahora forma parte del análisis de los investigadores para reconstruir la dinámica de los hechos.

Por ahora, las autoridades no han brindado detalles sobre sospechosos o el móvil del ataque, mientras continúan las diligencias en el lugar.