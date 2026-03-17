Lloris y Son van titulares en la Catedral

La Liga Deportiva Alajuelense enfrenta esta noche a Los Ángeles FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los manudos empataron 1-1 en Norteamérica y esperan poder sacar la serie en el estadio Alejandro Morera Soto.

Así salen los equipos a la cancha:

Liga Deportiva Alajuelense: Washington Ortega, Celso Borges, Anthony Hernández, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Ronaldo Cisneros, Ronald Matarrita, Aarón Salazar, Santiago Van der Putten, Fernando Piñar y Creichel Pérez. DT: Óscar Ramírez.

Los Ángeles FC: Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari y Denis Bouanga. DT: Marc Dos Santos.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra