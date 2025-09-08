Municipal Liberia mantiene su gran momento en el Campeonato Nacional, tras vencer 2-1 a Sporting y consolidarse en la cima de la tabla de posiciones. El equipo liberiano mostró nuevamente su capacidad ofensiva y su solidez en momentos clave del partido.

El encuentro comenzó de manera electrizante, con uno de los goles más rápidos en la historia del campeonato. Apenas a los 9 segundos de iniciado el partido, Adrián Chévez sorprendió a todos y puso a los coyotes en ventaja, desatando la euforia en las gradas.

Sin embargo, la alegría local fue efímera. A los 11 minutos, Luis Díaz protagonizó una jugada individual que terminó con el portero Anthony Monreal derribándolo dentro del área, lo que derivó en un penal. Erick el “Cubo” Torres fue el encargado de convertir desde los doce pasos, igualando el marcador y manteniendo la tensión en el juego.

Durante el resto de la primera mitad, ambos equipos tuvieron acercamientos, pero sin mayores riesgos para los arcos. En la segunda parte, las acciones de peligro disminuyeron notablemente hasta el minuto 75, cuando Municipal Liberia volvió a mostrar su efectividad. Una jugada bien elaborada en equipo culminó con un centro de Keysher Fuller que encontró la cabeza de Waylon Francis, quien con un remate certero envió la pelota al fondo de la red, asegurando la victoria para los liberianos. Con este triunfo, Municipal Liberia se mantiene firme en el liderato del campeonato nacional con 14 puntos, mientras que Sporting se encuentra al fondo de la tabla con apenas 4 unidades, evidenciando la necesidad de mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.