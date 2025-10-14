La periodista e influencer Johanna Villalobos decidió romper el silencio en sus redes por la insistencia de los casinos en línea que, según afirma, llevan meses intentando contratarla para hacer contenido promocional.

“Me tienen harta, pero harta’. Espero que esto le llegue a la gente que le tenga que llegar: los casinos virtuales. O sea, me tienen acosada. Ya llevo meses así, y desde hace tiempo quería hablar de esto, pero lo dejo pasar, lo dejo pasar… Ya estoy harta de que todos los casinos virtuales me estén buscando para crear contenido. No me interesa trabajar con ustedes, no me interesa, gracias”, compartió en sus historias de Instagram.

Aunque asegura no juzgar a quienes sí aceptan colaborar con estas marcas, Johanna dejó claro que, por motivos personales, no está dispuesta a sumarse a este tipo de campañas.

“Yo sí siento que los casinos virtuales… por ejemplo, en mi historia de vida, tuve una persona muy cercana a mí que tuvo problemas con los casinos, y esto realmente es algo que pasa muchísimo en Costa Rica y en el mundo. A ver, me han ofrecido el doble o el triple de lo que usualmente cobro por mi trabajo, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con trabajar con un casino virtual. El hecho de que esté dando mi opinión… pero me tienen harta, me acosan”, agregó.

Villalobos también comentó que solo en los últimos días tuvo que bloquear a tres cuentas diferentes que, entre todas, le habrían enviado más de 15 correos electrónicos.

En medio del auge de promociones de casinos digitales por parte de figuras públicas nacionales, sus declaraciones abren el espacio para una conversación sobre los límites éticos en la creación de contenido y la presión comercial en redes sociales.