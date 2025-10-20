Llegó la Ley: Ana Virginia Calzada presenta su plan de gobierno

La candidata presidencial Ana Virginia Calzada presentó este martes su plan de gobierno bajo el eslogan “Llegó la Ley”, un documento, con el que pretende ganarse el voto de los costarricenses y convertirse en la próxima mandataria del país.

Su programa realiza especial énfasis en la seguridad, pero también toma en cuenta otros factores de índole social, prometiendo el 8% del PIB para la educación y presentando una estrategia para eliminar las listas de espera.

Calzada buscará la Presidencia con la agrupación Centro Democrático y Social.

“Lo que tienen ante ustedes es un pacto solemne por nuestra patria, mi experiencia como jueza, magistrada u primera mujer presidenta de la Sala IV me da la llave para llevar un plan inflexible contra la violencia”, expresó.

La aspirante asegura que, con un eventual Gobierno suyo, le devolverá la paz a todos los hogares.