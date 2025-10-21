Llegó el momento para que los brumosos logren trascender

Si bien es cierto el Club Sport Cartaginés quedó fuera de la Copa Centroamericana, sigue con vida en el repechaje para la Copa de Campeones de la Concacaf. El primer choque será esta noche a las 8 p.m. en el estadio José Rafael Fello Meza Ivancovich.

El técnico Andrés Carevic reconoce que es un duro escollo pero que es lo que les toca. “Ellos están haciendo un esfuerzo grande para pelear allá arriba y hacer buenos partidos. Siempre queremos ganar, pero a veces las cosas no se dan. No es que bajaran los brazos, sino que hay circunstancias y rivales. Venimos de muchos partidos y ya recuperamos a jugadores como Cristopher (Núñez) y Douglas (López). Es bueno para la confianza y para lo que se viene”.

Por tarjetas no pueden contar con Johan Venegas, pero el D.T. reconoce que no es algo nuevo tener que modificar el esquema.

La buena noticia es el regreso de Cristopher Núñez, quien cuenta que está en perfectas condiciones. “Fue un momento difícil para mí, pero ya estoy al 100%. Agradezco al cuerpo médico. Me siento bien, ya sea que juegue 5 o 10 minutos siempre voy a dar lo mejor de mí.

Los juegos de repechaje y semifinales

Hoy

Cartaginés – Motagua

Estadio: José Rafael “Fello” Meza

Hora: 8:00 p.m.

Motivo: Repechaje.

Mañana

Sporting SM – Plaza Amador

Estadio: Universitario.

Hora: 6:00 p.m.

Motivo: Repechaje.

Real España – Xelajú

Estadio: Francisco Morazán. 8:00 p.m.

Motivo: Semifinal.

Jueves 23 de octubre

Alajuelense – Olimpia

Estadio: Alejandro Morera. 8:00 p.m.

Motivo: Semifinal.