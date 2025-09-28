Con dos equipos de trabajo, un grupo de 9 personas que viajaron desde Pérez Zeledón, se unieron a la búsqueda del menor de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral de Guadalupe.

Jorge Navarro, de la brigada de ACOT, explicó que participarán también con el apoyo de una canina (Nina) especializada en búsqueda de restos humanos.

“Ella posee una certificación internacional por parte de Cruz Roja Internacional en búsqueda y rescate de personas desaparecidas”, dijo.

Fotografía Wilbert Hernández

Navarro explicó que se trata de una búsqueda “superdifícil” por ser el cuerpo de un menor de edad.

“Estamos pidiendo a Dios que hoy podamos encontrar al menor de edad porque solo podemos estar hoy por acá”, dijo.

Adrián Acuña, del grupo de Baqueanos del Sur, señaló que el hecho de que el caudal del río sea tan bajo les dificulta la búsqueda.

“En el caso de nosotros se complica porque hay muy poca agua, estamos acostumbrados a trabajar en grandes ríos de la Zona Sur, pero acá nos toca ir a pie a buscar”, indicó.

Por otra parte, hizo un llamado a la prevención para evitar que se repitan casos de este tipo.

“Nos queda un poco largo venir desde la Zona Sur y por eso solo vienen 9 compañeros, pero la idea es mantenernos todo el día”, dijo.

Estos 2 grupos se caracterizan por movilizarse a nivel nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, y siempre lo hacen con la intención de apoyar a las familias de las víctimas.