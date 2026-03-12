Llegan documentos que faltaban para extradición de Celso Gamboa

El Ministerio Público confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José dentro del proceso de extradición seguido contra los imputados de apellidos Gamboa Sánchez y López Vega.

Según informó la Fiscalía, la documentación fue trasladada al Tribunal Penal de San José, instancia que deberá continuar con el trámite correspondiente dentro del procedimiento de extradición.

Las promesas constituyen un requisito solicitado por el tribunal que conoció la apelación presentada en el caso. Mediante estas garantías, el Estado requirente asegura el tratamiento jurídico que recibirán las personas solicitadas.

En este caso, el gobierno estadounidense se comprometió a que, en caso de imponerse una condena, esta no superará el máximo de 50 años de prisión, límite establecido por la legislación costarricense. Además, ofreció la garantía de que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

Con la recepción de estos documentos, el tribunal competente deberá analizarlos para determinar si cumplen con los requisitos establecidos dentro del proceso. De ser así, el trámite avanzaría hacia la fase final, lo que dejaría a ambos imputados en condición de ser extraditados a Estados Unidos una vez concluidas las diligencias judiciales correspondientes.

El Ministerio Público reiteró que el proceso de extradición se desarrolla conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes.