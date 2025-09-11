Un nuevo lote de 18 mil dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla ingresó al país y estarán disponibles en farmacias privadas a partir de este viernes.

La aplicación de esta vacuna es un requisito sanitario obligatorio para quienes viajan a Colombia, por lo que la llegada de este cargamento permitirá ampliar la cobertura y facilitar el acceso a quienes se desplacen al extranjero por motivos de turismo, estudio o trabajo.

“Estamos en constante conversación también con el laboratorio fabricante para poder tener acceso a la mayor cantidad posible de vacunas y podremos en las próximas semanas tener claridad sobre otras posibles importaciones que podamos concretar para el resto del año y antes del mes de diciembre”, señaló Massimo Manzi, Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y su prevención depende directamente de la inmunización.