Llegamos a 9 medallas en República Dominicana

La delegación costarricense continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este martes, el taekwondista Julián Webb se adjudicó la medalla de bronce en la categoría de más de 87 kilogramos, consolidando otra destacada actuación para el país.

Con esta conquista, el taekwondo reafirma su dominio como la disciplina más exitosa para Costa Rica en la presente edición del certamen, al registrar un total de cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce. Además, este resultado marca un hecho histórico para el deporte, al convertirse en la edición de los Juegos en la que más medallas ha obtenido.

El tercer lugar alcanzado por Webb es el resultado de un proceso de preparación constante y un sólido desempeño competitivo, que le permitió posicionarse entre los mejores exponentes de la región en la división de peso pesado.

Gracias a este nuevo podio, Costa Rica alcanza un total de nueve medallas en Santo Domingo 2026, distribuidas en dos de oro, dos de plata y cinco de bronce. Del total, cinco corresponden al taekwondo, dos a la gimnasia rítmica, una a las aguas abiertas y otra al surf, disciplinas que han impulsado el desempeño de la representación nacional en el medallero.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebran del 24 de julio al 8 de agosto y reúnen a los mejores atletas de la región en busca de los máximos honores.