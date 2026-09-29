Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La llegada a Costa Rica de un avión de transporte militar C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvo vinculada con las acciones de cooperación en seguridad del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica a Grupo Extra.

La aeronave partió del país el viernes transportando 45 toneladas de cocaína destinadas para su destrucción, droga que había sido decomisada por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios.

De acuerdo con la Embajada, el cargamento representaría más de $1.250 millones que quedan fuera del alcance de las organizaciones criminales.

Fotografía tomada de redes sociales

La movilización de la droga se presenta como parte de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que promueve el Escudo de las Américas.

Iniciativa contra los carteles

El Escudo de las Américas fue lanzado en marzo de 2026 durante una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump en Miami, con participación de Costa Rica y otros países de la región.

La iniciativa plantea coordinar esfuerzos militares y de seguridad entre las naciones participantes para enfrentar organizaciones criminales transnacionales y carteles de la droga.

Precisamente, el pasado 22 de setiembre los gobiernos participantes emitieron una declaración conjunta en la que establecieron tres pilares para la iniciativa: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral. El documento también contempla acciones conjuntas contra organizaciones vinculadas con el narcotráfico.