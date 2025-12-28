Llanos de Santa Lucía: Lo apuñalan tras discusión frente a supermercado

Con heridas en espalda y cabeza

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Una discusión frente a un supermercado ubicado en Llanos de Santa Lucía dejó como saldo una persona apuñalada, según confirmaron Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial.

En apariencia, la víctima estaba frente al local comercial, cuando otra persona llegó y empezaron a discutir, y el atacante sacó un arma blanca y lo hirió en varias ocasiones.

El OIJ indicó que las heridas fueron en la espalda y la cabeza de Abarca, quien fue atendido por los socorristas en el sitio.

Ahora el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque, y no se ha podido detener hasta el momento a ninguna persona.