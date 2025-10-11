Organizaciones costarricenses hacen un llamado a transformar la solidaridad en acción concreta, esto por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

La Fundación Partir con Dignidad (FPCD), Coopenae Wink y la Universidad Santa Paula destacan la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos de sufrimiento y vulnerabilidad.

“Este día nos recuerda que el acompañamiento humano, la cercanía y el cuidado son tan esenciales como cualquier tratamiento médico”, afirmó Ernesto Picado, creador de la FPCD.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-31/25, reconoció el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas con dignidad, reforzando la necesidad de que la sociedad participe en esta tarea.

Según un estudio de la misma fundación, en Costa Rica, cada año al menos 19.500 personas requieren cuidados paliativos, siendo esta una necesidad imperiosa ante el envejecimiento poblacional.

Durante las próximas semanas se realizarán charlas, webinars y programas de apoyo a cuidadores para derribar mitos sobre los cuidados paliativos y visibilizar la importancia de acompañar a quienes enfrentan enfermedades avanzadas.

Actividades y cursos programados

Martes 14 de octubre

6:00 p.m. – Webinar “Alivio al final de la vida”.

Martes 28 de octubre

9: 00 a.m. – Charla presencial de sensibilización en Parque La Libertad.

Parque La Libertad. 6:00 p.m. – “Aspectos emocionales y espirituales del paciente en condición paliativa y la familia”.

Martes 11 de noviembre

6:00 p.m. – “La nutrición en cuidados paliativos”, y alimentación y salud bucodental del paciente paliativo.

Nota importante: Los enlaces de los foros serán compartidos por la fundación en sus redes sociales o por medio de este enlace.

Este sábado 11 de octubre es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.