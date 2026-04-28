Llaman a cuentas al Conavi

El Concejo Municipal de Cartago llamó a cuentas al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por los trabajos que se realizan actualmente en Taras – La Lima, a raíz de los problemas señalados estructurales, de atrasos en la obra y el riesgo para los conductores.

Según consta en una moción presentada por el regidor Jonathan Arce, la preocupación nace tras los señalamientos realizados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), con el objetivo de que las autoridades a cargo rindan cuentas.

“Queremos que esta obra tenga la calidad que requiere una inversión de esta magnitud, de este monto y que ha durado más de 5 años y queremos también claridad en el cronograma, cuándo va a finalizar, ¿qué es lo que hace falta?”, agregó el alcalde Mario Redondo.

Entre los señalamientos realizados por la institución técnica se encuentra una mala calidad de los materiales utilizados, así como incumplimiento de los estándares internacionales.

“A la fecha el proyecto total no ha sido recibido, sin embargo, muchas de esas observaciones ya fueron corregidas por el contratista. Se realizaron las reparaciones o la sustitución, según correspondiera, de los elementos o las fases o las etapas que presentaban incumplimiento”, destacó por su parte el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón.