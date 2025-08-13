Rodnney Salazar

Presidente de CRECEX

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) hace un llamado urgente a las autoridades, al sector privado y a la sociedad civil para que se tomen acciones coordinadas frente al deterioro de la competitividad nacional.

La organización advierte que el país enfrenta una coyuntura crítica, producto de décadas de acumulación de problemas estructurales que hoy requieren una respuesta integral y multisectorial.

Entre los principales factores que afectan la competitividad, CRECEX destaca la apreciación del colón, que ha pasado de más de ¢689 por dólar en junio de 2022 a cerca de ¢500 en la actualidad.

Esta situación ha generado una contracción de ingresos en sectores clave como el exportador, el turístico y el agrícola.

A nivel estructural, se identifican retrasos legislativos, como la falta de aprobación de la Ley de jornadas 4-3 y la armonización del sistema eléctrico.

Esto limita la flexibilidad del mercado laboral y mantiene altos costos energéticos.

Además, la falta de modernización del Puerto de Caldera.

CRECEX también señala como urgentes la simplificación de trámites, la mejora de la infraestructura vial y ferroviaria —donde el 49 % de las carreteras primarias están en mal estado—, y el fortalecimiento de la educación técnica y el bilingüismo, actualmente desalineados con las necesidades del mercado. Asimismo, la creciente criminalidad está afectando la imagen del país y ha provocado una disminución en la llegada de turistas durante 2025.

La Cámara enfatiza que la competitividad no es responsabilidad de un solo actor, sino una construcción colectiva.

Propone una hoja de ruta nacional basada en reformas estructurales, modernización logística, mejoras en el entorno regulatorio y un marco macroeconómico sólido. CRECEX reafirma su disposición para colaborar activamente en este proceso, subrayando que solo con decisiones valientes y coordinación multisectorial se podrá recuperar el terreno perdido y mantener a Costa Rica como un país atractivo para la inversión y el comercio internacional.