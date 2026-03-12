Un hombre de 74 años fue asesinado la noche de este miércoles en el sector de Linda Vista, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 9:00 p.m., cuando el adulto mayor, de apellido Castillo, se encontraba dentro de su vivienda.

En apariencia, alguien lo llamó desde el exterior de la casa y, cuando el hombre se asomó, le dispararon en varias ocasiones.

El informe señala que la víctima recibió 2 impactos de bala, 2 en el pecho y uno en el glúteo, lo que provocó que falleciera en el lugar.

De momento no hay personas detenidas, mientras agentes del OIJ realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.